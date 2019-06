Da Fratelli d'Italia a Veneti Uniti: il consigliere Barison cambia partito

«Dopo l’uscita dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ho deciso di aderire al gruppo consiliare di Veneti Uniti». A dirlo è il consigliere regionale Massimiliano Barison che, nelle scorse ore, ha deciso di cambiare gruppo politico.

«Una scelta che tiene conto del fatto che Il gruppo consiliare di Veneti Uniti – continua Barison - fa parte della maggioranza e fin dall’inizio ha dimostrato piena sintonia con il programma di Governo e con il presidente Luca Zaia. Inoltre - spiega il consigliere regionale - con il collega capogruppo Pietro Dalla Libera ci accumunano più cose a partire dalla esperienza di sindaci in due importanti città del Veneto, entrambe con oltre 20mila abitanti, Oderzo nel Trevigiano ed Albignasego nel Padovano; l’impegno di entrambi a sostenere l’Autonomia del Veneto promuovendo incontri pubblici a sostegno del referendum; un lungo e continuo impegno per i cittadini». «Ho accolto favorevolmente – commenta Pietro Dalla Libera, capogruppo di Veneti Uniti - l’adesione al gruppo consiliare del collega Massimiliano Barison, con il quale c’è sempre stata collaborazione, da adesso in poi sarà vice-capogruppo e continuerà a seguire la prima, la seconda e la quinta commissione consiliare».