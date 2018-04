Turnover in consiglio a Ponzano, Bernardi tra le file di "Progetto In Comune"

PONZANO VENETO Con le sue 109 preferenze Nicola Bernardi da mercoledì 4 aprile siede in Consiglio Comunale al posto di Faranco Dal Col. "Progetto In Comune, con questo avvicendamento, il primo nell'intero Consiglio Comunale, - spiega il consigliere di Ponzano Antonello Baseggio - ha voluto dare spazio ad un giovane perché la sua esperienza possa essere positiva per il gruppo e naturalmente per l'intera cittadinanza. Come Capo Gruppo della lista civica alla fine del Consiglio Comunale a microfoni aperti ho voluto ringraziare l'amico e collega Franco Dal Col per l'impegno e la tenacia profusa in questi 4 anni pieni di attivismo, interrogazioni e mozioni consigliari ivi compresa la cittadinanza onoraria a don Aldo".

"Come Progetto in Comune ho poi ringraziato - conclude Baseggio - il secondo dei non eletti Francesco Bonaiuti, con 124 preferenze, che per motivi famigliari e di lavoro ha lasciato il posto, appunto, al terzo dei non eletti. Ripartiamo dunque oggi con nuova energia nello spirito che ci ha contraddistinto in questi anni di opposizione critica e a volte, speriamo, anche costruttiva".