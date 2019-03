Paola Roma: oltre 600 persone ai 5 appuntamenti nelle frazioni

Si è chiuso con successo il tour di cinque incontri di Paola Roma nelle frazioni, che un mese fa ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Ponte di Piave. Oltre 600 persone sono intervenute negli appuntamenti di Ponte, Negrisia, Levada, San Nicolò e Busco, dove la Roma ha illustrato i risultati ottenuti prima del commissariamento e ha raccolto idee e proposte dei cittadini: un confronto sempre positivo e proficuo. Nel frattempo, la candidata ha annunciato l’inaugurazione della propria sede elettorale: sabato 16 marzo alle 11 in via Sottotreviso a Ponte di Piave.

«Ringrazio davvero i cittadini che hanno partecipato ai cinque appuntamenti, condividere con loro il cammino fatto sinora e accogliere le tante idee e i suggerimenti è davvero un stimolo per andare avanti, per fare ancora di più e ancora meglio. I pontepiavensi ci hanno chiesto di proseguire sulla strada tracciata, di investire ancora nelle manutenzioni e in tutte le opere di miglioria nel nostro paese e hanno condiviso il fatto che si è sentita la mancanza di un sindaco eletto dai cittadini in questi mesi difficili. Terremo conto di tutte le segnalazioni e i suggerimenti. Questi primi cinque incontri mi hanno fatto capire che c’è tanta voglia di partecipazione e condivisione, per questo vogliamo scrivere il programma elettorale con i cittadini, per i cittadini. L’energia continua».

