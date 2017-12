Nella notte blitz di Forza Nuova in Piazza dei Signori: spunta un tricolore 'ingabbiato'

TREVISO Giovedì sera i militanti di Forza Nuova hanno esposto in tutta Italia un tricolore imprigionato in una gabbia, simbolo figurativo dell'attacco internazionalista contro i movimenti patriottici ed in particolar modo contro le attività di Forza Nuova. Per il Veneto sono state 'colpite' Piazza dei Signori a Treviso, Piazza Garibaldi a Padova e Piazza Ferretto a Mestre.

"Il sistema, ormai smascherato nelle sue chiare intenzioni anti-nazionali, tenta di reagire con leggi 'orwelliane', come la legge Fiano o come la campagna di diffamazione organizzata portata avanti dalla "tessera n°1 del PD" De Benedetti e dal suo gruppo Espresso/Repubblica - dichiara Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova - congiuntamente alle gravi diffamazioni del ministro dell'interno Minniti, che in parlamento assimila contravvenzioni a reati, o a quelle del capo della polizia Gabrielli che afferma che la lecita attività politica di Forza Nuova sarebbe più grave degli atti terroristici".

"È in questo quadro che dobbiamo capire i motivi della carcerazione dei militanti che a Roma hanno difeso le famiglie italiane dagli sfratti di Virginia Raggi. Giuliano Castellino da giovedì è in sciopero della fame per urlare con forza contro il silenzio che i media impongono sulla carcerazione dei patrioti e sulle battaglie intraprese dal Movimento nei quartieri romani, e divampate in tutta Italia, dove diritti sociali e resistenza nazionali hanno unito il popolo contro il sistema".

"A fronte di questo è chiaro che sia l'Italia ad essere attaccata da una classe politica venduta a Bruxelles per cui questa forte reazione repressiva antifascista è mirata ad abbattere l'ultimo baluardo in difesa della nazione: Forza Nuova. Non ci riusciranno - conclude Fiore - e presto le sbarre che tengono imprigionati i patrioti forzanovisti presto cadranno, lasciando di nuovo l'Italia libera di camminare verso il proprio futuro".

