Moreno Rossetto: “Adozione del PAT nei primi cento giorni”

BREDA DI PIAVE “Se sarò confermato alla carica di sindaco di Breda di Piave – spiega Rossetto – garantisco che adotteremo il PAT nei primi 100 giorni di mandato. Si tratta ovviamente di un PAT a valenza paesaggistica, che segue le linee guida del nostro programma elettorale votato ad ambiente, servizi e cultura. Nei cinque anni precedenti abbiamo lavorato molto, costruendo il Piano con la concertazione partecipata di tutti i cittadini e gli stakeholder del territorio, le cui istanze sono state recepite nel documento che andremo ad adottare.

Al suo interno troviamo molti dei punti cardine per una Breda che sia a misura d’uomo, un paese dove coniugare opportunità imprenditoriali e lavorative, in un pregevole ambiente naturale, con felici condizioni di residenzialità. Ecco allora le indicazioni per un minor consumo di suolo, le piste ciclopedonali, la mobilità dolce, il piano delle acque, la pulizia idraulica rurale per l’agricoltura, i corridoi ecologici e molto altro ancora. Dopo anni di immobilismo sul fronte urbanistico, la nostra amministrazione ha lavorato duro e vuole portare a termine il lavoro svolto per il bene dei cittadini”.