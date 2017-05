Presentata la lista “Civica per Breda” per Moreno Rossetto candidato sindaco

BREDA DI PIAVE E’ stata presentata venerdì scorso, alla pizzeria Fantasy di via S. Pio X, la lista Civica per Breda a sostegno della candidatura di Moreno Rossetto a Sindaco di Breda di Piave. Durante l’incontro il candidato sindaco ha illustrato il programma, nato dall’incontro delle diverse anime che confluiscono nel raggruppamento elettorale e dal dialogo e confronto avuto nel corso del mandato amministrativo con la cittadinanza, con le realtà economiche, sociali, associative sportive e culturali del territorio. Contestualmente, ha presentato la squadra di candidati consiglieri della lista e consegnato il calendario di eventi e iniziative delle ultime settimane di campagna elettorale. Inoltre, sono stati lanciati il sito web e la fan page della lista civica.

“Siamo un gruppo di cittadini residenti che si mettono a disposizione della comunità – ha esordito Rossetto – crediamo fortemente che l’ambiente, i servizi, la cultura e la scuola siano temi fondamentali per lo sviluppo futuro di Breda di Piave e fanno parte integrante del nostro programma. Penso sia importante dare continuità alle azioni svolte sinora da questa Amministrazione, durante la quale siamo riusciti ad azzerare il debito con alcune importanti operazioni e potremo tornare a investire.

E investire è quello che vogliamo fare nei settori strategici – ha proseguito Rossetto – partendo dalle piste ciclabili, perché vogliamo collegare il Piave a Treviso e connettere il nostro territorio, rendere le nostre bellezze paesaggistiche, il Piave, le risorgive, i boschi, fruibili e apprezzati. Poi la scuola, con la realizzazione della nuova primaria di secondo livello con auditorium e palestra. E i servizi, puntando sui giovani, sulle pari opportunità, sulle esigenze delle frazioni. Sono orgoglioso di fare parte di una squadra composta da persone competenti, responsabili, giovani, con ben 7 donne in lista – ha chiuso Rossetto – dopo aver lavorato duro in questi 5 anni, vogliamo investire quanto duramente conquistato per lo sviluppo economico di Breda di Piave e la crescita della sua comunità”.

La lista “CiViCA PER BREDA” a sostegno di Moreno Rossetto sindaco: Adelaide Scarabello (62), Angela Menuzzo (33), Erika Ceccato (21), Fiorenza Zanette (51), Francesca Castellan (40), Giuliana Cadamuro (57), Oriana De Zottis (43), Ermes Caruzzo (64), Fabio Carnio (34), Giulio Durante (42), Lucio Zaniol (53), Marino Moratto (47).

I prossimi appuntamento elettorali:

Domenica 28 maggio ore 11.30 - Pero - Pizzeria Luppolo Selvatico - Aperitivo

Lunedì 29 maggio - ore 20.45 - Breda - Sala consiliare - parliamo del futuro di Breda

Martedì 30 maggio - ore 20.45 - San Bartolomeo – Polisportiva - parliamo del futuro di Breda

Mercoledì 31 maggio - ore 20.45 - Saletto - Sala parrocchiale - parliamo del futuro di Breda

Domenica 4 giugno - ore 11.30 - San Bartolomeo - Hotel Colombo - Aperitivo

Lunedì 5 giugno - ore 20.45 - Vacil - Sporting Club - parliamo del futuro di Breda

Martedì 6 giugno - ore 20.45 - Pero - Circolo Noi - parliamo del futuro di Breda

Venerdì 9 giugno - ore 20.45 - Breda - Osteria al Porco Nero - (ex 2In) - Festa di chiusura campagna