Cabino: "Mi auguro che Ciambetti ammetta al più presto di aver fatto un errore di valutazione"

TREVISO "Quello che mi auguro è che il Presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti abbia la decenza di ammettere velocemente di avere preso un granchio, o meglio di aver dato un’interpretazione non corretta alle azioni della nostra amministrazione. Da anni ormai il Comune di Treviso raggruppa sotto uno stesso titolo ‘Calendario civico' fatti e ricorrenze importanti del nostro Paese che ci impegniamo a ricordare senza darne letture di alcun tipo se non storico". Commenta così l'assessore all'istruzione e alla città educativa le parole del presidente del consiglio comunali Ciambetti. "Spero che il Presidente che in maniera alquanto confusa nella sua nota faceva riferimento alla 'Sho' invece che alla tragedia della Shoah, in qualità di figura di garanzia, abbia compreso di essere caduto in un tranello, probabilmente tesogli da qualcuno che ha ritenuto di strumentalizzare queste due date storiche, ovvero il Giorno della Memoria e del Ricordo, trasformandole in un’occasione per fare sterile campagna elettorale e buttarla in caciara".

Queste le iniziative dell'Amministrazione Comunale di Treviso relative al Giorno della Memoria e al Giorno del Ricordo inserite nel Calendario Civico "gennaio - febbraio 2018".

Venerdì 19 gennaio 2018 ore 17.00 Sale Verde Palazzo Rinaldi: "Incontro con la Comunità del Marocco". Associazione A light for hope

Venerdì 26 gennaio 2018 ore 17.00 Sale Verde Palazzo Rinaldi: Conversazione con Michele Luzzato. Associazione A light for hope e Rete Storia

Dal 25 gennaio 2018 al 13 febbario 2018 Mostra "Ascari & Schiavoni" - Il razzismo coloniale a Treviso" Salone dei 300 e varie conferenze:

25 gennaio 2018 ore 17:30 INAUGURAZIONE con presentazione del libro "Ricordi africani. Episodi, fatti di guerra e prigionia" Salone dei 300

27 gennaio 2018 ore 17:30 Conferenza Il Campo di concentramento di Monigo" Salone dei 300

3 febbraio ore 20:30 Proiezione del documentario "Burnt in memories Storia e memoria dei villaggi bruciati da nazisti e fascisti Salone dei 300

7 febbraio ore 20:30 Proiezione del documentario "If only I were that warrior" Salone dei 300

10 febbraio ore 20:30 Presentazione dell libro "Gli ottimi italiani La comunità italiana della zona B del territorio Libero di Trieste e le politiche governative Salone dei 300