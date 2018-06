Mario Conte e l'ex Caserma Piave, per Calesso: "E' solo fumo negli occhi"

TREVISO Luigi Calesso non perde tempo per provocare il nuovo sindaco di Treviso e, a poche ore dalla fine delle elezioni comunali, ha subito criticato la scelta di Mario Conte di sgomberare i centri sociali dall'ex Caserma Piave per riqualificarla in una struttura completamente nuova.

Scrive Calesso: "il nuovo sindaco di Treviso, riferendosi al comodato d'uso della ex-caserma Piave all'associazione Open Piave sostiene da tempo di voler impegnarsi a far cessare tale stato di fatto. Perché? Perché all'ex-caserma il nuovo sindaco vuole portare un po' di tutto: spazi per associazioni, verde attrezzato e percorsi pedonali che dovranno prevedere una quota di volumetria per il social housing (anche alloggi per giovani coppie/anziani)". Ovviamente, essendo l'ex-caserma uno dei problemi principali della città insieme ai varchi elettronici delle Ztl, Conte è già intervenuto pubblicamente sull'argomento, iniziando a sviluppare, secondo Calesso, "la cortina fumogena sui nodi veri dell'amministrazione, ambientali, sociali e urbanistici".

Il politico trevigiano prosegue poi il suo intervento spiegando i problemi della proposta presentata da Conte: "Posto che il complesso dell'ex-caserma offre effettivamente la possibilità di sviluppare molteplici attività e che una sua completa ristrutturazione permetterebbe di raggiungere molti degli obiettivi programmatici del nuovo Sindaco senza mettere in discussione ciò che è stato sviluppato finora, mi sembra che ci siano un paio di problemi. Perché i sindaci Gentilini e Gobbo (di cui Conte si dichiara orgogliosamente erede) e l'Ater di Fanton (proprietaria di una parte del compendio della ex-caserma), nei vent'anni di tempo che hanno avuto non hanno fatto niente di ciò che Conte indica nel suo programma amministrativo per i prossimi 5 anni? Perché lo stesso Conte non ha speso una parola sulla situazione della ex-caserma prima che fosse occupata dai ragazzi del comitato Ztl che ne hanno reso di pubblico dominio lo stato di degrado (cumuli di immondizie e cataste di eternit) frutto del pluridecennale abbandono a cui gli "ispiratori" di Conte hanno dato un'unica fallimentare risposta: il ripetuto fallito tentativo di vendere l'ex-caserma a qualche speculatore privato. A fronte di un regolare contratto per l'utilizzo di una porzione della ex-caserma, mi chiedo come intenda il sindaco Conte "far cessare tale stato di fatto"? Non vorrà mica essere lui a passare dalla parte dell'illegalità? Se Conte ancora non se ne fosse accorto, inoltre, quella della ex-caserma Piave è l'unica operazione di rigenerazione urbana di un complesso importante in città e il merito va tutto proprio agli occupanti del comitato Ztl che hanno dato inizio a quella storia che l'amministrazione Manildo ha (meritoriamente) sostenuto e accompagnato nel corso degli ultimi anni".