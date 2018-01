Casale sul Sile, variazione nel direttivo di “Progetto Casale Futura”

CASALE SUL SILE Lo staff di “Progetto Casale Futura”, in un’ottica di rinnovamento del proprio Direttivo, ha comunicato un avvicendamento in seno al proprio organigramma: all’uscente Luciano Zago – già coordinatore del movimento civico dal 2012 ad oggi – subentra a partire dall'1 febbraio la dott.ssa Katuscia Zaccariotto. Zaccariotto, 48 anni e originaria di San Donà di Piave, risiede a Casale sul Sile dal 1998 e lavora come responsabile presso l’ufficio acquisti di una multinazionale del settore alimentare. La passione e l’impegno per il nostro paese traggono le origini dalle esperienze vissute all’interno dei Laboratori di Cittadinanza, fino ad arrivare alla candidatura con la lista di “Progetto Casale Futura” alle elezioni amministrative di giugno 2017 e alla nomina all’interno dello staff del Sindaco 2017-2022.

Questa scelta assume un valore sostanziale per diversi aspetti: nobilita la rappresentanza femminile all’interno del panorama politico, aderisce al principio cardine del ricambio generazionale all’interno del gruppo, testimonia il profondo coinvolgimento anche dei “neo-casalesi” all’interno delle dinamiche locali. Lo staff di “Progetto Casale Futura” ringrazia per l’alacre lavoro fin qui svolto Luciano Zago, il quale rinnova comunque il proprio impegno proseguendo la storica attività di collaborazione con altre mansioni all’interno del gruppo.