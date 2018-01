Volti nuovi e fedelissimi, il PD gioca le sue carte per Camera e Senato

TREVISO Il PD sceglie i suoi uomini per le prossime elezioni politiche, previste per il 4 marzo. I Dem puntano tutto su volti già noti al mondo della poitica e a diversi senatori e deputati della passata legislazione. Alla Camera plurinominale per la circoscrizione Veneto 1, ovvero il collegio di Treviso e Belluno, il PD schiera quattro nomi: Il bellunese Roger De Menech e i trevigiani Mariarosa Barazza, SIlvano Piazza e Anna Spinnato. Sono quattro i nomi anche per per il Senato plurinominale Circoscrizione Veneto 1, ovvero per il collegio di Venezia, Belluno, Treviso e Rovigo: la trevigiana Laura Puppato, i veneziani Andrea Ferrazzi e Pier Paolo Baretta, e la bellunese Lidia Maoret. Ecco nel dettaglio Camera e Senato plurinominale e uninominale nella Marca.

Camera plurinominale (Circoscrizione Veneto 1 - Collegio Treviso, Belluno)

Roger De Menech

Mariarosa Barazza

Silvano Piazza

Anna Spinnato

Camera uninominale (Circoscrizione Veneto 1)

Matteo Favero - Castelfranco

Anna Spinnato - Montebelluna

Mariarosa Barazza - Conegliano

Silvano Piazza - Treviso

Senato Plurinominale (Circoscrizione Veneto 1 - Collegio Venezia, Belluno, Treviso, Rovigo)

Andrea Ferrazzi

Laura Puppato

Pier Paolo Baretta

Lidia Maret

Senato uninominale (Circoscrizione Veneto 1)