Caporalato nei campi della Marca, controlli su sicurezza e legalità

L’allarme lanciato nelle scorse ore dal convegno organizzato dalla Flai-Cgil in tema di caporalato e illegalità in provincia di Treviso non lascia indifferente il Paritito Democratico della Marca.

Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Pd di Treviso dichiara: «La legge 199, voluta fortemente dagli allora ministri Maurizio Martina e Andrea Orlando, è stata un passo avanti decisivo nella lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro, due gravissime piaghe che affliggono l’agricoltura italiana e compromettono sicurezza e dignità dei lavoratori. Purtroppo su questo fronte sembra che da noi ci sia ancora molto da fare - continua Zorzi - I dati esposti ieri dalla Flai-Cgil devono destare grande preoccupazione per chiunque abbia a cuore il nostro territorio. Viviamo in una provincia che sta mutando la sua vocazione. Gli ultimi dati occupazionali certificano un aumento di posti lavoro, per lo più precari, nei settori dell’agricoltura e del turismo e pongono all’attenzione della politica temi delicatissimi come quelli della qualità e della sicurezza del lavoro e della legalità nelle procedure di reclutamento della manodopera giovane e straniera.

A fronte di un modello di sviluppo – incalza Zorzi - pervicacemente perseguito da chi governa da decenni questi territori, improntato alla sola ricerca del profitto a discapito della tutela di beni essenziali come la salute, la sicurezza e l’ambiente, il Pd della provincia ha messo al centro della sua agenda politica l’impegno a garantire iniziative di presidio e controllo su queste questioni che interessano da vicino la vita dei trevigiani. Interverremo nei consigli comunali e scenderemo nelle piazze della provincia con i nostri gazebo per porre con ancora più forza questi temi all’attenzione dei cittadini - conclude Zorzi - A differenza di Zaia e della Lega, persi nelle loro priorità, a noi non interessa calcolare il tempo che è passato dal giorno del referendum dell’autonomia, ci preoccupa piuttosto il tempo che manca prima che i danni prodotti dall’insipienza e dal lassismo di Lega e centrodestra diventino irreparabili. I dati Cgil su sfruttamento e illegalità al pari di notizie come l’ennesima discarica rinvenuta da Legambiente nei cantieri della Pedemontana o il rapporto Arpav sulle acque all’arsenico nei laghi di Revine ci dicono che dobbiamo reagire con urgenza prima che sia troppo tardi».