«Gravi le affermazioni della Ortolan sugli appoggi degli enti dello stesso colore politico»

Spiazzanti e preoccupanti le affermazioni di Federica Ortolan all’incontro pubblico tra i candidati sindaco di Carbonera, organizzato dalla Confartigianato Imprese Treviso, che ha avuto luogo nella serata di lunedì scorso, 20 maggio, alla sala Aldo Moro. «L’appello al voto della Ortolan ha lasciato tutti a bocca aperta -dice Gabriele Mattiuzzo, sindaco di Carbonera e candidato per il secondo mandato sostenuto dalla lista Impegno Civico Carbonera- Secondo la Ortolan i progetti portati avanti dagli enti locali troverebbero il favore di Provincia di Treviso e Regione Veneto, e dunque finanziamenti, se presentati da amministrazioni dello stesso colore politico. Non è nel mio stile criticare l’avversario ma trovo inaccettabile questo modo di fare politica e la gravità di quanto detto è tale che mi appello direttamente al presidente Stefano Marcon e al governatore Luca Zaia perché smentiscano questa posizione, intesa chiaramente da oltre un centinaio di persone».

«Nella mia esperienza amministrativa non abbiamo mai riscontrato ostacoli o comportamenti illegittimi da parte di Regione e Provincia, che anzi si sono dimostrate cooperative e disponibili quando parliamo di progetti di rilevanza per il nostro territorio e per la comunità. Per questo resto sbigottito dalle parole della Ortolan e come me tanti residenti di Carbonera che ci hanno chiesto spiegazioni e si sono sentiti cittadini veneti di serie B. È importante che, anche in questa fase elettorale -sottolinea Mattiuzzo- chi rappresenta le istituzioni a tutti i livelli dia un segnale di serietà e di onestà».