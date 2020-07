Polemiche a Castelfranco, Azzolin: «Aule scolastiche nell’ospedale? Pura follia»

«Mentre a Montebelluna arriva il nuovo polo scolastico, un gioiello da 9 milioni di euro per costruire un nuovo polo professionale, a Castelfranco il sindaco Marcon nonché presidente della Provincia, parla di sistemare i nostri ragazzi all’ interno dell’ex ospedale che ricade nell’ area ospedaliera di Castelfranco. Questa è un’ idea folle. Dopo che il nostro Presidente Luca Zaia è riuscito in modo eccellente a tamponare e affrontare l’emergenza Covid 19 nei mesi passati, con una politica di regole e logica ferrea, Marcon pensa invece di mettere a rischio i nostri ragazzi mandandoli a scuola all’ interno dell’area ospedaliera con la grave incognita che in autunno si riaccendano epidemie e i nostri giovani si trovino in stretto contatto con un luogo dove si curano le malattie». A dirlo Grazia Azzoli, candidata sindaco alle prossime amministrative.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Le aree del vecchio ospedale vanno adeguate per affrontare le possibili recrudescenze del virus. Ricordo il grande sforzo che sta facendo Zaia per rendere sempre più eccellente la sanità veneta, stanziando 230 milioni per il rafforzamento del sistema sanitario regionale. A Castelfranco non si può mettere a repentaglio questo sistema. Ogni istituzione ha i suoi edifici: a Castelfranco non abbiamo scuole adeguate, ma non possiamo pensare di occupare l’area ospedaliera. Se Marcon pensa all’ospedale come scuola è perché Marcon non ha mai costruito scuole a Castelfranco. E se Marcon non vuole costruire nuove scuole, come dice, pensi almeno a ristrutturare in maniera seria quelle che abbiamo che in questi 10 anni sono arrivate a trovarsi in condizioni inaccettabili, con i nostri ragazzi senza palestre e nei container. Ai castellani servono fatti» conclude Azzolin.