Castelfranco, la consigliera Azzolin chiede spiegazioni sulla sua emarginazione

CASTELFRANCO VENETO “Mi trovo per la seconda volta costretta a presentare delle interrogazioni urgenti su questioni importanti per la città, non avendo avuto modo di confrontarmi con la maggioranza di cui faccio parte. Da mesi, per motivi che ancora non mi sono stati chiariti e che sto ancora attendendo di conoscere, sono stata esclusa dalle riunioni di maggioranza, a cui non sono più stata invitata nonostante le mie richieste anche scritte". A dirlo Grazia Azzolin, Consigliere comunale per la Lega Nord a Castelfranco Veneto.

"Dopo un incontro, da me richiesto, che si è tenuto al termine di una commissione consiliare, in cui ho parlato di questo mio disagio con il capogruppo, con i consiglieri di maggioranza e alla presenza di alcuni assessori, non ho ad oggi ricevuto alcuna risposta sulle motivazioni di questa mia esclusione - continua Azzolin - Anche nella chat della maggioranza, da cui ero stata esclusa per un periodo, o meglio 'tenuta in quarantena', come scritto da un assessore di questa Giunta con un linguaggio che poco si addice ad un amministratore comunale, non ho più modo di comunicare".

"Le mail che ho inviato al sindaco, presidente del Consiglio, assessore ai Lavori Pubblici, al vice sindaco e all’assessore alla Cultura nelle ultime settimane, per confrontarmi su alcune questioni che riguardano la città, sono risultate prive di risposta - chiosa la consigliera - Mai mi sarei aspettata un comportamento simile da parte di chi riveste ruoli istituzionali nella giunta di questo Comune, se non altro per educazione. Ho aspettato fino a ieri di essere contattata dal capogruppo della maggioranza di cui faccio parte per essere informata sugli argomenti che saranno trattati stasera, com’è consuetudine, ma non sono stata chiamata. Così, in attesa di spiegazioni da parte del sindaco e del capogruppo di maggioranza, mi trovo costretta a leggere due interrogazioni urgenti per continuare ad esercitare il mio ruolo di consigliere comunale in maniera seria, costruttiva e responsabile”.