Ripresa delle attività a Castelfranco, la proposta: liberalizzare Piazza Giorgione

Permettere ai locali e negozi della piazza di occupare gratis parte dei grandi spazi che offre, posizionandovi tavoli, tavolini, banconi e fiori, il tutto rispettando le misure di distanza. Sarebbe un modo per rendere Castelfranco Veneto più attrattiva durante la fase della ripartenza a cui ci stiamo preparando. «Questa la proposta, seria e costruttiva, che lancio all’attuale Amministrazione» ha dichiarato il consigliere comunale Grazia Azzolin.

«Potrebbe essere un inizio di ripresa economica ottimizzando l’utilizzo di quella che è una delle più grandi piazze d’Europa per dimensioni: la nostra splendida Piazza Giorgione. Si trasformerebbe così in un “cantiere pilota” della ripresa, stando tutti all’aperto in uno spazio adeguato, riprendendo le fila di una vita sociale diversa e nuova ma allo stesso indispensabile all’essere umano, con norme che responsabilmente tutti dobbiamo - continua Azzolin - Rispettare, realizzando finalmente una reinterpretazione degli ampi spazi che abbiamo la fortuna di avere a disposizione e aprendo ad una vera innovazione nel rivivere la nostra splendida citta. E, visto il periodo critico per la floricoltura locale, propongo anche di “inondarla” di fiori: sarebbe un aiuto alle attività di floricoltura della zona, con una benefica iniezione di positività che la floriterapia produce su tutti».

