Cessione Auchan a Conad: «Governo intervenga per tutelare i posti di lavoro»

Il deputato della Lega Alex Bazzaro interviene sulla cessione di Auchan a Conad con queste parole: «Siamo solidali con i lavoratori Auchan, oggi in presidio di protesta, legittimamente preoccupati dalla cessione dei punti vendita a Conad, senza adeguate garanzie occupazionali. Solo in Veneto, i punti vendita interessati dalla cessione sono circa 50, per circa 1.500 lavoratori coinvolti: è necessario fare chiarezza sul loro futuro e che il governo intervenga attivamente perché vengano messi in campo tutti gli strumenti necessari a scongiurare perdite di posti di lavoro. La Lega ha già presentato interrogazioni in merito, che porteranno nei prossimi giorni la situazione dei dipendenti ex Auchan all'attenzione del parlamento».