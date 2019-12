Cimice asiatica, l'Unione Europea boccia il rinnovo del Chlorpyrifos-methyl

«Ho appreso con preoccupazione la notizia della mancata autorizzazione da parte dell’Ue per l’utilizzo del chlorpyrifos-methyl quale rimedio per contrastare la cosiddetta cimice asiatica. Negare l’uso dell’unico rimedio efficace contro un flagello che colpisce le nostre produzioni rappresenta l’ennesimo schiaffo da parte di un’Europa miope e sorda nei riguardi delle esigenze di settori fondamentali dell’economia del nostro Paese, già alle prese con numerose difficoltà. Combatteremo questa scelta sbagliata, sempre con il massimo impegno per difendere gli interessi dei produttori e degli agricoltori italiani». Sono le parole Mara Bizzotto, europarlamentare della Lega, componente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.