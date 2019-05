"Claudia Benedos per Maser": la lista presenta il candidato sindaco e la sua squadra

Venerdì sera a Maser, presso la trattoria "da Ismene" e alla presenza del consigliere regionale Silvia Rizzotto e di fronte ad un numeroso pubblico, si è aperta la campagna elettorale per le amministrative del 26 maggio del candidato sindaco "Claudia Benedos per Maser" con la presentazione della squadra di candidati consiglieri che la supporterà e del programma elettorale 2019-2024 per Maser. I candidati, tra molte riconferme e qualche new entry sono: Daniele De Zen, Marco Sartor, Aldo Serena, Alida Vettoruzzo, Marco Bonotto, Federico Altin, Aldo Bottin, Federico Bollin, Roby Quagliotto, Moreno Rossetto, Denis De Paoli, Chiara Facchin.

La lista di centrodesrra è composta da una parte civica con il sostegno del partito politico Lega Salvini Premier. “Abbiamo mantenuto il nome 'Benedos per Maser' perché riteniamo che il nostro messaggio rappresenti ancora una continuità e una certezza per i cittadini che sanno, e ce lo dimostrano ogni giorno con confronto positivo, che vogliamo impegnarci per Maser e continuare con le importanti progettualità pluriennali avviate nel corso degli ultimi anni” conclude il candidato sindaco. Da segnalare che mercoledì 15 maggio alle ore 19, presso la sala riunioni del Municipio, ci sarà un appuntamento con il Governatore del Veneto, Luca Zaia.

