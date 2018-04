Commercio, Conte alle associazioni: "Basta divisioni. Non ci curiamo di chi vuole garage al posto dei negozi"

TREVISO “Le polemiche non mi interessano, né do giudizi su chi per rivitalizzare il commercio cittadino crea un supermercato in piazza Borsa o suggerisce di trasformare in garage i negozi sfitti del centro. Su queste iniziative e proposte saranno i cittadini a dare un giudizio alle urne. Noi un progetto chiaro per il commercio lo abbiamo: spiace trovare oggi queste fratture tra i negozianti, cui ora serve una regia comune e condivisa che probabilmente - stando ai fatti – non c’è stata con questa Amministrazione. Ho già contattato i referenti della categoria e delle Associazioni, e li incontrerò tutti”.

Mario Conte, candidato sindaco per il centrodestra, espone il proprio programma per rivitalizzare il commercio in centro e nei quartieri, “partendo – spiega – da parcheggi a tariffe agevolate, al contrario di quanto accade oggi. L’innalzamento del ticket orario non ha prodotto dissuasione, anzi, la città è costantemente congestionata, segno che qualcosa non va. Servono servizi integrati per la mobilità, soprattutto in caso di eventi e manifestazioni: non solo i turisti, ma anche i trevigiani debbono poter frequentare quotidianamente il centro senza perdere mezzore a cercare uno stallo per l’auto; naturalmente i residenti non vanno “intrappolati” tra traffico e strade chiuse”.

Secondo Conte, serve lavorare anche sulla comunicazione: “Vogliamo far sapere a chi vive in città, a chi la frequenta e a chi ci viene per turismo, il calendario della manifestazioni, gli orari e le chiusure delle strade, ma soprattutto dove si trovino i park liberi più vicini e le zone scambiatrici per navette e bici. Tutto questo si fa a costo zero, solo con una miglior organizzazione che oggi manca, visto che ad ogni evento corrisponde un caos e una città rumorosa, invivibile e bloccata”.

“Di tutto questo – conclude Conte – parlerò con i commercianti, con tutti, perché a Treviso serve una categoria e delle Associazioni unite, con una regia efficiente che finora evidentemente è difettata. Il commercio è l’anima della città, un suo patrimonio prezioso: dividere non ci interessa, così come le polemiche. Quelle le lasciamo a chi ne fa un uso esperto e la propria strategia amministrativa”.