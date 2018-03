Comunali 2018: ecco l'appello di Manildo ai trevigiani che hanno a cuore Treviso

...OGNI IMPRESA GIOCATA INSIEME DIVENTA POSSIBILE

Coltivare e curare la terra, ogni giorno con pazienza. Seminare, saper aspettare i frutti. Grazie ad Alfio, il capo ortolano, che mi ha fatto toccare con mano l'esperienza degli orti urbani: un ottimo esempio di come cura della terra sia sinonimo di cura dell'altro, di creazione di comunità. Un'esperienza che deve diventare contagiosa. Ai trevigiani che hanno a cuore Treviso dico: scendiamo tutti in campo per il secondo tempo, per continuare, rilanciando, insieme, a prenderci cura della città. #tuttincampo #buongoverno #coltiviamoTreviso #secondotempo



A tutti noi che amiamo Treviso. Amore è cura dei luoghi, delle persone, del paesaggio, degli edifici. È coltivare relazioni e legami tra le persone. È costruire la nostra vita e il nostro futuro assieme. Azioni importanti e necessarie che noi Trevigiani vogliamo fare per la nostra città. Non ci appartiene il dire non mi interessa, fate voi. Non siamo più quelli del "mi no vao combatar". Treviso siamo tutti noi, tutti i Trevigiani, con il nostro impegno, i nostri stili di vita, le nostre convinzioni, le nostre abitudini, il nostro amore per la città'. La frase di San Francesco sembra scritta per noi che vogliamo partecipare alla gioia di costruire una nuova città. "Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile".



CIÒ CHE È NECESSARIO



Nel 2013 Treviso aveva bisogno di forti cambiamenti: era percepita e vissuta come una città addormentata, chiusa nella sua bellezza. La città appariva alla fine di un ciclo. I cittadini, le forze vive e produttive della città, chiedevano un radicale cambiamento, una spinta nuova verso una Treviso che non fosse solo bella, ma viva, attrattiva, da vivere in modo nuovo e diverso. La nostra pareva essere una città esclusiva, una roccaforte bloccata da mura che parevano ostacoli. Una città fortemente caratterizzata da un'amministrazione ferma e stanca, a tratti guidata, nel bene e nel male, dalle scelte e dalle azioni di una fondazione bancaria.



Noi, che a Treviso ci siamo nati o cresciuti, sapevamo che Treviso poteva essere altro, poteva vincere la sfida del cambiamento. Poteva essere una città nuova. Era dunque necessario assumersi la responsabilità di una svolta radicale, per amore di Treviso, perché le persone potessero finalmente scoprirla e perché anche coloro che venivano da fuori potessero innamorarsene di nuovo. Per farlo era necessario dire: Io come persona ci sono, con noi tutti i trevigiani saranno il sindaco, rimbocchiamoci le maniche per mettere di nuovo la città e le sue persone al centro. Non erano solo degli slogan elettorali. Erano il nostro programma elettorale. Così abbiamo cominciato con ciò che era necessario fare.



CIÒ CHE È POSSIBILE



Dal 2013 al 2018 abbiamo percorso un cammino amministrativo entusiasmante, ricco di idee, talvolta di difficoltà e sicuramente di incontri, trasformazioni, innovazioni, sorprese. I nostri punti cardinali sono rimasti sempre i medesimi: abbiamo voluto una Treviso aperta, viva, sostenibile e solidale, orgogliosa ed ambiziosa. Passo dopo passo, Treviso è diventata una città capace di salire sulle sue Mura cinquecentesche per guardare oltre, per diventare un punto di attrazione e un valore aggiunto per tutto il territorio, rilanciando la cultura e il turismo come volano per lo sviluppo economico della città, ponendo attenzione all'ambiente e alle nostre acque, costruendo nuove piazze e nuovi luoghi per rinforzare la nostra comunità. una comunità che guarda alle persone e alle famiglie puntando molto anche sulla formazione con la scuola e l'università.