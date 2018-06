Elezioni: i candidati sindaco rispondono alle domande della coordinamento Lgbt

TREVISO Nella convinzione che il primo cittadino che si insedierà a Ca' Sugana debba rappresentare le istanze di tutti i trevigiani, il Coordinamento Lgbte di Treviso, realtà da diversi anni impegnata nella sensibilizzazione della comunità trevigiana sui temi dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ha deciso di rivolgersi direttamente ai candidati sindaco della città di Treviso.

Per farlo, il Coordinamento ha scelto di esporsi in prima persona, ponendo alcuni quesiti sotto forma di video attraverso la propria pagina Facebook e chiedendo ai candidati di rispondere utilizzando lo stesso mezzo. A breve distanza dal voto, le video-risposte dei candidati sindaco raccolte gli scorsi giorni sono presentate nel corso della giornata di oggi, martedì 5 giugno, a partire dalle ore 9 del mattino fino alle 15 con 6 diverse pubblicazioni social, una all’ora. “Vogliamo infinitamente ringraziare i Candidati Sindaco che hanno voluto offrire alla nostra associazione e a tutte le trevigiane e a tutti i trevigiani il loro contributo e così dare valore con le loro parole alla nostra iniziativa di carattere informativo” ha detto Francesca Tacca, presidente del Coordinamento Lgbte Treviso. Suddivisi in sei aree tematiche, i quesiti riguardano diversi aspetti della vita delle persone rispetto alle azioni di governo che l’Amministrazione Comunale può adottare:

Patrocini e manifestazioni

Come ha vissuto il Treviso Pride 2016, in maniera diretta? Che impressione ha avuto di quell’evento al quale hanno partecipato oltre 7mila persone tra trevigiani e visitatori? Se, nel corso del Suo mandato, venisse organizzato nuovamente un Pride a Treviso, la Sua Giunta concederebbe il patrocinio della Città di Treviso? E un eventuale contributo economico? Consentirebbe di inserire nel percorso il centro storico e in particolare il Calmaggiore?

Scuole e istruzione

Cosa ne pensa della recente polemica seguita al veto di quelli che sono stati definiti libri “gender”?

Sarebbe favorevole a momenti formativi nelle scuole per contrastare e prevenire il bullismo di stampo omofobico? Crede che agli insegnanti dovrebbero essere offerte maggiori occasioni di formazione in merito, anche in collaborazione con associazioni che operano nel territorio?

Amministratori e vita privata

Conferirebbe un incarico di rilievo all’interno della Sua Amministrazione a una persona dichiaratamente omosessuale, bisessuale o transessuale? Cosa farebbe se un membro della sua Amministrazione, ad esempio un Assessore, facesse coming out? E se decidesse di iniziare un percorso di transizione?

Unioni civili e adozioni

Alle coppie di cittadini dello stesso sesso darà la possibilità di celebrare l’unione civile nei locali comunali e pubblici dove vengono celebrati i matrimoni civili?

Sarà disposto a officiare personalmente un’unione civile di due persone omosessuali?

Alla luce del recente caso di Torino, cosa farebbe se una coppia omogenitoriale, in cui uno dei due genitori non è ancora ufficialmente riconosciuto come tale dalla legge nazionale, richiedesse di registrare il bambino come figlio di entrambi i genitori?

Turismo e immagine

Secondo le stime il turismo LGBT in Italia vale circa 3miliardi di euro, valore in crescita. Pensa che possa rappresentare una risorsa per la Città di Treviso? Gioverebbe all’incoming turistico del capoluogo apparire come una Città Gay Friendly? Se sì, cosa potrebbe fare l’Amministrazione Comunale?

Pregiudizio e Sicurezza

A Treviso si può apertamente dichiarare di essere omosessuale, bisessuale o transessuale senza incorrere in discriminazioni e/o violenze?Nel caso di un’aggressione di stampo omotransfobico, il Comune si costituirebbe parte civile?

Intende mettere in campo delle azioni di prevenzione per contrastare la violenza di stampo omofobico? Se si, quali?