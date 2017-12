Paese discute in consiglio comunale le sorti della Cava Campagnole

PAESE È stato convocato giovedì 28 dicembre, ore 20:45, il consiglio comunale che tratterà la variante al piano di assetto del territorio (P.A.T.): si tratta del passaggio fondamentale per il recepimento del cosiddetto “accordo cave”, quello cioè che vede coinvolti Comune, ditta Canzian e Cosmo Ambiente.

Con la variante al P.A.T. viene infatti cambiata la destinazione d'uso della Cava Campagnole, attualmente contenente più di duemila tonnellate di rifiuti, depositati illegalmente nel sito dalla ditta Cosmo Ambiente e contenenti amianto, parte dei quali sottoposti a sequestro giudiziario. Dichiara Anna Foffani, segretario PD Paese e consigliere comunale: “La maggioranza in consiglio comunale guidata dalla Lega ha bocciato lo scorso 18 luglio l'ordine del giorno con cui chiedevamo alcune semplici garanzie per la sicurezza dei cittadini e per la tutela dell'ambiente: il divieto di depositare e trattare rifiuti speciali, incluso l'amianto, una garanzia economica per il comune in caso di inadempimento delle ditte firmatarie e la rimozione di tutti i materiali non compatibili e inquinanti”. Nel frattempo è aumentata l'attenzione della cittadinanza nei confronti del futuro di quella cava. “È scandaloso – conclude Foffani – che l'amministrazione vada avanti per la sua strada, anteponendo gli interessi delle ditte private alla crescente preoccupazione della nostra comunità. Visto che il sindaco e la giunta hanno pensato bene di accelerare proprio sotto le feste, il Partito Democratico invita i cittadini ad essere presenti giovedì sera per dimostrare che Paese non accetta che si metta a rischio, ancora una volta, la sicurezza del nostro territorio e la salute di chi lo vive”. Il consiglio comunale si terrà giovedì 28 dicembre, ore 20.45, presso la sala consiliare di Paese.