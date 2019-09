Resana, il consiglio comunale "emigra" a San Marco

Un consiglio comunale “speciale” quello che si terrà venerdi 27 settembre alle ore 20.45 presso il centro sociale, ex asilo Monumento ai Caduti, a San Marco di Resana. Ancora una volta infatti il sindaco Stefano Bosa ha convocato i consiglieri “fuori” dalla sala consiliare in quello che è diventato un “tour” presso i tre centri comunali (Resana, Castelminio e San Marco).

Nell’occasione saranno prettamente economici e di programmazione gli argomenti posti all’ordine del giorno con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 e l’approvazione del bilancio consolidato del 2018. «Portare il consiglio fuori dalla sede istituzionale è un modo per far sentire la politica locale più vicina alla gente – ha detto il sindaco nel presentare la seduta del consiglio – parleremo di argomenti “tecnici” come il bilancio consolidato e il Dup (documento unico di programmazione) ma ci sarà spazio anche per una presentazione di quelli che sono gli obiettivi per il prossimo triennio di questa amministrazione comunale. A San Marco poi speriamo di trovare la stessa accoglienza di pubblico che c’è stata nell’ultima uscita a Castelminio quando c’è stato una folta partecipazione da parte dei cittadini interessati da questa novità del Consiglio itinerante». Oltre al consiglio “itinerante” l’amministrazione comunale guidata da Stefano Bosa ha portato lo scorso anno anche la novità del consiglio comunale aperto ai ragazzi di terza media, un’esperienza che sarà riproposta prossimamente.