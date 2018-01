Conte e De Checchi insieme! Centrodestra unito per la corsa a Ca' Sugana

TREVISO Alleanza e pace fatta tra Lega e Forza Italia a Treviso. Mancava l'ufficialità ma la notizia di una corsa insieme verso Ca' Sugana era già nelle bocche dei trevigiani da tempo. Così ieri sera, 12 gennaio, al Ca' Del Galletto i vertici dei due schieramenti politci hanno visto la fatidica stretta di mano tra Mario Conte e Andrea de Checchi. Il consigliere della Lega Nord Mario Conte rimarrà il candidato sindaco per il centrodestra mentre l'ex assessore Andrea De Checchi, con un rapido passo di lato, ricoprirà la carica di vice sindaco della Città.

Due personalità indubbiamente diverse ma pronte a contrastare un possibile secondo mandato di Giovanni Manildo alla guida di Ca' Sugana. Un'alleanza Lega-Forza Italia che in realtà è calata su tutta la regione, tant'è che anche nel capoluogo vicentino l'unione ci sarà - anche se a ruoli e partiti invertiti in consiglio comunale. Ma nella Marca i sostenitori di Mario Conte arrivano da moltissimi fronti come Fratelli d'Italia, Direzione Italia - con l'europarlamentare Remo Sernagiotto in testa - senza contare le numerose liste civiche. E lo Sceriffo dove lo mettiamo? L'ex sindaco dal ventennio leghista Giancarlo Gentilini non ha di certo nascosto il disappunto per questa candidatura, definendo il consigliere Conte come non ancora pronto per questo ruolo. Dai vertici del carroccio trevigiano però le porte parrebbero ancora aperte per il Genty purché ci sia un dialogo e ci sia la volontà da parte dello Sceriffo di fare squadra.