"Basta degrado per residenti e commercianti di via Pescatori: area da bonificare"

TREVISO I residenti e commercianti di Vicolo Pescatori, via Fiumicelli e zona giardinetti Sant'Andrea incontro i candidati del centrodestra per le prossime amministrative a Treviso. Un dialogo lungo quelle strade troppo spesso segnate dal degrado, teatro dello spaccio cittadino. "Vivono la piaga dell'insicurezza e del degrado. - afferma il candidato sindaco di centrodestra Mario Conte - Qui solo una promessa: questo quadrante verrà completamente bonificato". Della stessa visione anche il candidato consigliere di Forza Italia Davide Acampora: "Anche oggi siamo stati "on the road" a parlare dei nostri progetti per contrastare spacciatori, degrado e ubriaconi in quest'area. Basta degrado in via Pescatori!"