Conte incontra i lavoratori della "Tre Sinergie": "A 40 famiglie van date certezze"

TREVISO “L’inerzia e la mancanza di risposta da questa Amministrazione comunale, che tentenna sulla sorte di 40 lavoratori e delle loro famiglie, è inaccettabile. Capisco che Manildo e l’assessore Michielan siano distratti, probabilmente trafelati per aver iniziato solo adesso – miracoli della campagna elettorale! – a inventarsi qualcosa per la città, ma qua ne va del destino di decine di trevigiani, nonché del decoro di uffici, palestre e immobili comunali. Il Comune decida entro una settimana, perché lo stallo dovuto alle elezioni e all’operatività della nuova Giunta impedirà di chiudere la partita entro il 31 luglio, condannando così i lavoratori alla perdita del posto”.

Il candidato sindaco di centrodestra Mario Conte, assieme ad Alessandro Gnocchi (Lista Zaia Gentilini) e Giorgio Torresan (Lista Conte) ha incontrato i 40 dipendenti della “Tre sinergie” che fino ad ora si sono occupati delle pulizie delle strutture comunali e del tribunale, e che da mesi sono impegnati su una vertenza con l’assessore Ofelio Michielan per il rinnovo dell’appalto. “Lo scorso 18 maggio via posta elettronica il Comune ha comunicato che fino a fine luglio c'è tempo per ottenere la proroga di 6 mesi del contratto da agosto 2018 a febbraio 2019, ma il tempo corre: si può e si deve agire prima, dando così certezze ai dipendenti e alle loro famiglie. Tra una bancarella e un risciò, tra una partitella di calcio e un selfie, Manildo può cominciare ad interessarsi anche di chi rischia di non avere più un lavoro tra pochi giorni”. “Va dato seguito immediato –conclude Conte – alla vertenza per la proroga e il rinnovo dell’appalto; 40 famiglie debbono poter fare i conti con scadenze certe, e dall’altra parte è nostro dovere garantire il servizio agli utenti delle strutture comunali”.