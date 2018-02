"Linea aperta Con...te" per le segnalazioni dei cittadini a Mario Conte

TREVISO Si chiama “Linea aperta Con…Te” l’iniziativa che il candidato di centrodestra alle prossime Comunali, Mario Conte, sta lanciando proprio in queste ore via social, invitando i cittadini a memorizzare il numero 3924513948 e ad utilizzare la chat Whatsapp per inviare segnalazioni dal territorio.

“Avevamo promesso una campagna elettorale che partisse dalla gente, che riassumesse e portasse avanti le istanze dei quartieri in particolare, e così stiamo facendo – spiega Conte - Da quando abbiamo annunciato la mia candidatura, sono centinaia i messaggi che mi sono arrivati via sms, social network, incontrandomi per la strada o ai gazebo, e chiamandomi al telefono. Con questo numero Whatsapp attivo un canale unico, più facile ed immediato, aggiuntivo a tutto il resto. E’ ovvio che quanto mi verrà mandato o riferito non verrà perduto: ogni segnalazione sarà verificata, risponderò personalmente ed annoterò quanto mi sarà chiesto”.