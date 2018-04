Conte vs Manido: "Lui scarica il Pd e Renzi. Meglio quindi avere padrini che padroni"

TREVISO “Fa davvero sorridere che oggi Manildo scarichi Renzi e il suo PD ai minimi storici, definendosi candidato civico. Manildo, renzianissimo, ex segretario del PD cittadino; ex candidato PD – sconfitto – alla presidenza della Provincia; tronfio e trionfante nel febbraio 2014 perché Renzi aveva scelto la sua Treviso come visita d’esordio del suo mandato da premier; primo tra i renziani ad aspettare il treno del PD alla stazione di Treviso solo pochi mesi fa; presente come testimonial di Alessandra Moretti nella disastrosa campagna per le Regionali 2015… Ora, delle due l’una: o Manildo ha cancellato il PD dal suo curriculum, o come i topolini impauriti scappa dalla barca che affonda”.

Mario Conte, candidato del centrodestra alle Comunali del 10 giugno, risponde così al sindaco Manildo che l’ha accusato di avere padrini politici a fronte di una coalizione di centrosinistra più civica. “A definire la scarsa memoria di Manildo – prosegue Conte – potrei scomodare Manzoni, citando il codardo oltraggio successivo al servo encomio. Oggi abbandona quel Renzi che aveva tanto venerato, solo per convenienza elettorale. Questo non è civismo caro Manildo, ma convenienza ed opportunità, anzi, opportunismo”.

“La nostra coalizione – conclude Conte – racchiude esponenti leghisti e della società civile, provenienti da quei quartieri che il PD ha dimenticato per 5 anni. Se Manildo oggi mi accusa di avere come ‘padrino’ Zaia, esempio di ottima amministrazione e governatore più amato d’Italia, per me è solo motivo d’orgoglio: spero nel mio piccolo di dare a Treviso quell’eccellenza che Luca garantisce al Veneto. A Manildo dico una cosa sola: meglio avere padrini come i miei, che padroni come i suoi”.