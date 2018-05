Contratto di Governo Lega - 5Stelle sull'acqua pubblica: ecco il pensiero di Piave Servizi

CODOGNE' "Ho letto con piacere che il Contratto di Governo Lega - 5Stelle cita l'acqua pubblica come uno dei punti principali. Sono convinto - dichiara il Presidente di Piave Servizi Alessandro Bonet - che l'acqua debba rimanere, oltre che di proprietà pubblica, anche nella gestione degli enti locali, attraverso società interamente partecipate dai comuni, come per esempio la nostra Piave Servizi. Questo perché l'acqua è essenziale per la vita ed è legata, a differenza per esempio di corrente elettrica e gas al territorio in cui sgorga. Le società pubbliche inoltre consentono di reinvestire gli utili per nuove opere (Piave Servizi ogni anno reinveste i milioni di euro di utile in nuove linee acquedottistiche e fognarie) e non distribuire dividendi, magari a privati speculatori.

"Sì cita inoltre la necessità di maggiori investimenti pubblici, un necessario cambio di direzione dopo che in passato si era deciso che le opere avrebbero dovuto finanziarsi solo con i soldi delle bollette - continua Bonet - A questo ritmo però le tubazioni potrebbero essere sostituite una volta ogni 250 anni (dati Utilitalia). Detto questo non vanno penalizzate le società come quelle del nostro territorio che, grazie a gestioni virtuose, hanno già investito molto: si aiutino i territori mal gestiti senza caricare il costo sui più responsabili. In conclusione credo si debba prendere atto della bontà del sistema del nostro territorio con gestione del servizio idrico fatto da società a partecipazione dei comuni, che questo sistema vada difeso e preservato com'è, anzi vada esteso come modello a tutto il paese, integrandolo con norme che permettano di mandare a casa chi non utilizza i soldi dei cittadini in modo efficace ed efficiente".