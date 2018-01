TREVISO Che cosa rappresentano nella politica di oggi le liste civiche? Che valore hanno nella vita amministrativa? Quale spazio rispetto alla politica dei partiti? L’associazione PerTreviso apre il dibattito sul tema, cercando di dare risposta a queste e altre domande in un incontro pubblico, che si terrà venerdì 2 febbraio alle ore 17,30 presso l’Hotel Maggior Consiglio, dal titolo “Liste civiche tra vecchia e nuova politica”.

«Vogliamo stimolare una riflessione sul ruolo, sempre più preponderante, delle liste civiche nella vita amministrativa degli enti comunali – afferma Ofelio Michielan, presidente di PerTreviso – se, tradizionalmente, le liste civiche rappresentano una forza politica tipica delle realtà comunali minori, dove spesso rappresentano la quota maggioritaria delle amministrazioni comunali, oggi ci accorgiamo che anche in una dimensione come quella della città di Treviso rivestono una funzione sempre più determinante per gli equilibri politici. La domanda è: quali sono le responsabilità che questi soggetti politici devono assolvere per essere, prima di tutto, degli interlocutori autorevoli nei confronti della cittadinanza? E quali sono, a tal proposito, i margini di azione per una corretta e produttiva collaborazione con i partiti tradizionali?».