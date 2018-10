Decreto dignità e lavoro: a Villorba il convegno del Partito Democratico

«La condivisione di posizioni e di risposte alle scelte legislative sul lavoro delle ultime legislature, mi ha spinto ad organizzare questo incontro pubblico, cercando di coinvolgere le associazioni di categoria che possano dare il loro contributo e spiegare le proprie posizioni».

Con queste parole Pasquale Scarcia, segretario del circolo Pd di Villorba, ha presentato l'incontro che si terrà il 12 novembre nella sala convegni dell'hotel Le Terrazze a Villorba. «Non vi è dubbio che il Decreto Dignità costituisca un punto di incertezza nel mercato del lavoro, sia per la questione del lavoro a tempo indeterminato, sia per la natura di commessa dei volumi della produzione soprattutto per le aziende del nostro territorio tipicamente Pmi - continua Scarcia - Vogliamo affrontare il tema del lavoro, dal lato dell’offerta e dal lato della domanda, per descrivere la situazione attuale e le tendenze del mercato del lavoro nel prossimo futuro. Come segretario del Partito Democraticodi Villorba, sarò lieto di avere come relatore dell’incontro l’Onorevole Sara Moretto, deputata del Partito Democratico alla Camera dei Deputati che illustrerà la questione del lavoro e del Decreto Dignità in ottica della Legge di Bilancio che tra pochi giorni dovrà essere portato in Parlamento». Il Circolo del Pd di Villorba, assieme ai Circoli Pd di Treviso Nord hanno costituito un coordinamento di Circoli che ha già da tempo organizzato incontri su tematiche importanti. L'incontro del 12 novembre alle ore 20.45 resta un appuntamento di un percorso di dialogo con i cittadini, nella speranza di fare informazione utile alla comunità.