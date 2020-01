Carlo Baliviera è il nuovo coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia

Il presidente Silvio Berlusconi, insieme al presidente di Forza Italia Giovani, Marco Bestetti, e al coordinatore regionale Simone Scaramuzza, hanno deciso di nominare come coordinatore della provincia di Treviso, Carlo Baliviera, di Lancenigo, laureato in scienze politiche, per il suo impegno nel cercare di avvicinare più giovani possibili alla vita politica e al partito attraverso i social (su Instagram come figtreviso e su Facebook come Forza Italia Treviso), per dimostrare che i ragazzi e le ragazze della provincia hanno voglia di mettersi in gioco e hanno voglia di far soprattutto ora che si stanno avvicinando le elezioni regionali qui in Veneto. «I giovani moderati di Forza Italia Treviso devono far sentire la loro voce, perché su di loro camminino gli ideali di democrazia, di libertà e di meritocrazia che hanno contribuito a crescere Forza Italia un partito che da sempre sostiene i cittadini e gli imprenditori italiani» conclude Baliviera.