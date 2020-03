«Asili nido privati in difficoltà. Governo tuteli dipendenti e settore»

«Diversi asili nido privati si trovano in difficoltà a causa delle chiusure previste dalle misure ministeriali per il contenimento del coronavirus ed il prolungarsi di queste restrizioni rischia di mettere seriamente in difficoltà anche questo settore. Molte strutture potrebbero non avere le risorse economiche necessarie per coprire i costi di gestione e più di qualche educatore dipendente rischia di non percepire lo stipendio o, addirittura, di perdere il posto di lavoro. Dal governo giallorosso ci aspettiamo quindi che individui al più presto strumenti in grado di garantire la sopravvivenza delle imprese del settore e la tutela dei lavoratori». Così il deputato patavino della Lega e sindaco di Borgoricco, Alberto Stefani.