Coronavirus, Azzalin (PD): «Le conferenze stampa di Zaia sono propaganda»

«L’astinenza da dirette Facebook è durata davvero poco, Zaia ha ripreso imperterrito con la macchina propagandistica mascherata da lotta al Coronavirus. Se a luglio ci sono stati appena 28 casi, un’inezia, tutte parole sue, perché continuare con questo bombardamento mediatico? È evidente che andrà avanti così fino alle elezioni, in barba alla par condicio». A dirlo è Graziano Azzalin, consigliere regionale del Partito Democratico, commentando l’ennesima ordinanza del governatore con le nuove sanzioni per i soggetti negativi che escono dall’isolamento fiduciario. «Tutto questo in una continua altalena di prese di posizioni e di cambi di direzione che generano insicurezza nei cittadini. Dal momento in cui verranno convocati i comizi elettorali questo gioco non potrà proseguire oltre: in tal caso non esiterò a far intervenire le autorità competenti per l’informazione».

