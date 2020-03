Bandiera italiana esposta fuori da ogni casa: «Uniti contro il virus»

Orgoglio, responsabilità e unità ai tempi del Coronavirus: il consigliere comunale Davide Acampora lancia da Treviso un importante iniziativa in questi giorni di emergenza. Approfittando dell'appello a restare in casa lanciato da tutte le istituzioni per arginare il più possibile il virus, Acampora ha pensato bene di lanciare una nuova proposta ai suoi followers e concittadini.

L'idea sta nell'esporre la bandiera italiana in ogni casa di Treviso e della Marca in generale come simbolo di unione in un momento di grande difficoltà per tutto il Paese. Scrive il consigliere su Facebook: «Oggi e per tutta la durata di questo periodo buio per la nostra Nazione ho deciso di esporre il tricolore dal balcone di casa. Facciamolo tutti! In passato abbiamo condiviso bandiere di ogni Paese che si è trovato in difficoltà, è arrivato il momento di condividere la nostra. Mettiamo da parte divisioni e polemiche, per vincere insieme il male nascosto. Verrà il tempo in cui chi ha fatto delle scelte sbagliate dovrà pagare, ma ora dobbiamo andare avanti. Dobbiamo uscirne, ne usciremo. Viva l'Italia!»