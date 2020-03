«Servono medici e sanitari. Perché il Veneto non può avere un’autonomia responsabile?»

«In Veneto servono medici e sanitari. Perché anche la nostra Regione non può avere un’autonomia responsabile?». Simonetta Rubinato, Presidente dell'associazione Veneto Vivo torna a parlare del rapporto tra sanità e autonomia: «Walter Ricciardi medico membro dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha affermato che rispetto a sette anni fa mancano almeno 40mila operatori sanitari e 10mila medici nel Sistema sanitario nazionale a causa dei tetti di spesa sul personale e sulle borse di specializzazione mediche stabiliti a livello centrale. L’emergenza del coronavirus, che sta gravando con carichi di lavoro pesantissimi su chi in questo momento è in trincea, riaccende i riflettori sulla necessità, già più volte evidenziata, di approvare un Piano straordinario di assunzioni e stabilizzazione del personale sanitario. Allora mi chiedo: perché nel decreto Milleproroghe appena approvato dal Parlamento si escludono, giustamente, le Province autonome di Trento e Bolzano dai tetti di spesa per il personale sanitario fissati un anno fa dal Decreto Calabria, mentre il Governo centrale ha invece impugnato un mese fa le norme approvate dal Veneto per tamponare la carenza di medici e operatori sanitari necessari a garantire il servizio sanitario pubblico sul nostro territorio? Perché in Veneto non possiamo avere la stessa possibilità di autonomia responsabile delle Province autonome confinanti?».