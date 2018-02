Mancati pagamenti al Corriere del Veneto: "Fatto grave"

TREVISO Apprendiamo dall’organismo sindacale interno del Corriere del Veneto, dorso locale del Corriere della Sera, che molti giornalisti che collaborano quotidianamente con la testata stanno subendo pesanti ritardi nel pagamento degli stipendi. L'azienda non sta dando alcuna spiegazione rispetto a questi mancati versamenti. Si tratta di un fatto molto grave perché i cronisti che hanno contratti co-co-co o occasionali non sono semplici collaboratori esterni, ma ricoprono ruoli cruciali per l’uscita del giornale, offrendo ai lettori ogni giorno un alto livello di professionalità.

Così come ci siamo sempre schierati dalla parte dei lavoratori atipici e sfruttati, anche in questo caso siamo dalla parte dei collaboratori del Corriere del Veneto e di tutti gli operatori dell’informazione troppo spesso mal pagati ed esclusi dalla stabilizzazione del lavoro, anche a causa di contratti che il Jobs Act ha reso ancora più precari.

Mi auguro che al più presto la proprietà raggiunga un accordo con questi lavoratori, e che ricevano quanto prima gli stipendi arretrati. E spero che all’appello di Liberi e Uguali si uniscano anche tutte le forze politiche, perché la libertà di stampa non è a vantaggio dell’una o dell’altra bandiera, ma della collettività, della democrazia e della libertà.

Francesco Miazzi - Liberi e Uguali