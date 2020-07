Crisi affitti per oltre un terzo dei trevigiani: «In molti a rischio sfratto»

«Con l’emergenza Coronavirus più di un terzo degli inquilini in provincia di Treviso rischia di non riuscire a pagare l’affitto: servono provvedimenti immediati per sostenere le famiglie, iniziando da una semplificazione della procedura per accedere ai contributi regionali che prevedono un contributo per il pagamento del canone di 400 euro».

A lanciare l’allarme è Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico a Treviso. «Il Sunia ci segnala che molti inquilini si stanno rivolgendo ai loro sportelli ed ai Caaf per richieste d’aiuto data l’impossibilità di pagare l’affitto ed in molti stanno già facendo i conti con ingiunzioni di pagamento e sfratti - afferma Zorzi - La Regione ha predisposto un contributo per gli affitti legato all’emergenza che prevede di erogare 400 euro a chi ha avuto una riduzione delle proprie entrate di almeno il 50 percento nel trimestre marzo-maggio rispetto allo stesso periodo del 2019, ma la scadenza del 5 luglio per presentare domanda è troppo ravvicinata. La procedura è farraginosa, può avvenire solo per via telematica e c’è la necessità di avere un conto corrente, così tante persone non sanno come procedere e si trovano in difficoltà. Per questo diventa indispensabile coinvolgere i Caaf ed i servizi sociali dei comuni, affinché diano un supporto indispensabile per molte di queste persone. Sul tema aveva presentato un’interrogazione anche il consigliere regionale Andrea Zanoni».

Alessandra Gava, segretaria provinciale Sunia-Cgil Treviso, traccia uno scenario preoccupante: «Abbiamo stimato che il 40% degli inquilini non riuscirà a far fronte al pagamento del canone e la metà di questi non lo farà nemmeno in parte – spiega - Si riscontra una situazione di vera emergenza, con molti inquilini che si sono rivolti a noi dato che stanno partendo numerose azioni di intimazione di pagamento e sfratti. A questo si aggiungono poi problemi con il pagamento delle spese condominiali, con ricadute naturalmente su tutti i residenti nel loro palazzo. Le chiamate ai Caaf sono molte ed abbiamo richiesto il supporto dei servizi sociali dei comuni. È fondamentale in questo momento che se ci sono dei fondi destinati agli inquilini, questi ne possano usufruire. Il rischio è che non ce la facciano, date appunto la complessità della procedura per presentare domanda di contributo ed una tempistica troppo stretta».