Cristina Andretta ci riprova: il sindaco di Vedelago punta al secondo mandato

VEDELAGO Dopo cinque anni trascorsi alla guida del comune di Vedelago, Cristina Andretta si presenta ancora una volta alla sfida delle elezioni comunali nella speranza di poter ottenere il consenso per avviare il suo secondo mandato come sindaco del paese.

Nelle scorse ore, il primo cittadino attualmente in carica, ha presentato la sua squadra elettorale che, quest'anno, l'ha portata a formare una coalizione di centrodestra molto allargata, rispetto alla sua prima elezione. Dopo la fine dell'alleanza con i rappresentanti del centrosinistra, la Andretta è riuscita a portare dalla sua parte le maggiori forze del centrodestra, compresa quella Lega che nel 2013 era stata sconfitta proprio dall'attuale sindaco. "Una campagna centrata su quello che è il valore del nostro territorio che amiamo - spiega Cristina Andretta - Un progetto che nato un quinquennio fa e che puntiamo a valorizzare per un altro mandato. Di cose ancora da fare c’è ne sono molte. La squadra cresce perché penso che abbiamo dimostrato come gestire un territorio con un bilancio di 400mila euro continuando a fare della concretezza la nostra stella polare ricordandoci sempre di sognare. Questo ci ha portato a progettare una scuola nuova del valore di 5 milioni di euro, ad esempio; perché sappiamo che il futuro si costruisce dai nostri ragazzi”. “In molti hanno confermato il supporto a questo disegno per il futuro - ha detto il Sindaco - e abbiamo anche nuovi sostenitori. Un ringraziamento a tutta la mia squadra, a chi ha già deciso di continuare ad essere al mio fianco, a chi prenderà decisioni diverse: il rapporto e la stima personale rimangono”.

Per il vicesindaco Marco Perin, che correrà con una lista civica che porta il suo nome questo nuovo percorso,scaturisce da quanto avvenuto in questi anni. "Il contributo arrivato dai banchi dell'opposizione – spiega il vicesindaco Marco Perin - è stato costruttivo: le osservazioni pervenute in consiglio comunale spesso sono state accolte perchè contribuivano a migliorare le nostre proposte. Questo perchè ci siamo guardati in faccia capendo che avevamo un unico obiettivo, pur da prospettive diverse: pensare alla grande anche per le piccole cose solo per il bene della nostra comunità. E' stato naturale quindi decidere di lavorare insieme nei prossimi cinque anni”. La passione sembra essere rimasta la stessa di cinque anni fa. Ora la sfida più importante sarà quella di convincere gli elettori a proseguire un percorso civico in cui ci sono ancora molti progetti da portare a termine, uno tra tutti i lavori nel plesso scolastico di Casacorba, Albaredo e Cavasagra. Un progetto molto importante per la formazione delle nuove generazioni che è già al primo posto nel programma elettorale del sindaco uscente.