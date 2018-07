"Delusa dalla scelta di Dalla Libera, obblighi morali da rispettare"

TREVISO “Sono rammaricata dalla scelta del consigliere Dalla Libera, anche perché è stato eletto grazie all’importante sforzo compiuto in campagna elettorale da tutte le persone aderenti a Veneto Civico. Spiace soprattutto per chi ha votato quella lista, convinti di avere in Pietro Dalla Libera, così come in ogni altro candidato, un collegamento territoriale fondamentale a sostegno del centrosinistra e del suo candidato alla presidenza della Regione”. Alessandra Moretti, consigliera del Partito Democratico, interviene così sul passaggio alla maggioranza dell’ex sindaco di Oderzo, annunciato nella seduta di martedì pomeriggio con tanto di cambio del nome del suo monogruppo.

“Mi auguro che, a differenza di quanto fatto finora, rispetti l’obbligo morale di partecipare alle spese sostenute in campagna elettorale per la coalizione di centrosinistra dall’associazione Noi per il Veneto, già Alessandra Moretti Presidente. È un impegno che viene onorato da tutti i consiglieri, spero abbia quindi la correttezza di cominciare a fare altrettanto”.