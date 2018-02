Il Movimento 5 stelle perde i pezzi: il trevigiano David Borrelli lascia per motivi di salute

TREVISO Non sono certo giorni facili e sereni quelli che il Movimento 5 stelle sta vivendo in queste ore. A poca distanza dallo scandalo sui mancati rimborsi da parte di diversi parlamentari pentastellati, un'altra tegola si è da poco abbattuta sui vertici grillini con l'improvvisa uscita dal movimento dell'eurodeputato trevigiano David Borrelli, fedelissimo di Casaleggio, costretto all'abbandono per presunti motivi di salute.

A dare l'annuncio della notizia è stata Laura Agea, capodelegazione grillino al Parlamento europeo, che parla di una "scelta sofferta ma inevitabile" che ha portato Borrelli ad abbandonare i 5 stelle finendo nel gruppo dei non iscritti. Peccato però che, stando alle prime indiscrezioni, il politico trevigiano dovrebbe mantenere comunque il suo posto da eurodeputato al Parlamento europeo. Contattato telefonicamente dalla nostra redazione, il telefono di Borelli è sempre risultato irrangiungibile. Sulla vicenda il politico trevigiano non ha ancora voluto rilasciare nessuna dichiarazione ufficiale che spieghi i motivi della sua scelta e il suo futuro nel mondo della politica. Di certo si tratta di un abbandono improvviso e inaspettato per le fila grilline che perdono una figura centrale per i vertici del loro movimento.