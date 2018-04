Dimiddio e De Angelis: ecco i simboli del rinnovamento di Forza Italia e centrodestra

TREVISO Il prossimo 10 giugno si terranno le elezioni comunali a Treviso ed in altri Comuni della Provincia, nel capoluogo tra le fila di Forza Italia candidati al Consiglio anche Francesco Dimiddio (26 anni) e Veronica De Angelis (22), cresciuti nel movimento giovanile degli azzurri che vogliono avere un ruolo da “rottamatori”, cercando di incarnare il rinnovamento del partito azzurro e di tutto il centrodestra cittadino a sostegno di Mario Conte.

Dei due candidati ha parlato Raffaele Freda, coordinatore provinciale del giovanile forzista: «Non vogliamo fare giovanilismo a tutti i costi, ma ad un certo punto le solite facce non sono più credibili se si auspica un cambio di passo della politica in Città. Infatti se alle ultime elezioni politiche il centrodestra, pur arrivando primo, non è riuscito a raggiungere il fatidico 40% è perché i cittadini non hanno visto un reale rinnovamento, non tanto nelle proposte quanto negli interpreti. A Treviso nella lista di Forza Italia ci saranno anche Francesco Dimiddio e Veronica De Angelis. Il partito ha colto con favore l’intenzione di candidarsi di questi ragazzi provenienti dal movimento giovanile e so per certo che la loro non sarà una candidatura di bandiera, vogliono portare nuova linfa in Consiglio Comunale. Al centro del loro impegno, oltre ad un tema tradizionalmente importante per la destra come la sicurezza, vi è il sociale. Inoltre intendono potenziare la collaborazione tra politica ed associazioni, difendere la permanenza della sede universitaria nel centro cittadino e trovare delle soluzioni a due criticità storiche alle quali l’amministrazione Manildo non ha saputo provvedere: sistemare il problema di allagamento del sottopasso di San Zeno e completare la rete fognaria, in particolar modo a Santa Bona».

Francesco Dimiddio e Veronica De Angelis sono entrambi studenti di Giurisprudenza presso la sede di Treviso. Dimiddio abita a Sant’Angelo, segretario del Circolo Noi di Santa Maria del Sile e operativo nella Pro Loco, si è impegnato per anni nella politica universitaria e nel sociale. Veronica De Angelis abita a Santa Bona, ha prestato servizio di volontariato presso diversi canili della provincia, tema, quello della tutela degli animali, al quale è particolarmente legata.