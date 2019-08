«Stiamo assistendo ad una delle pagine più tristi della storia recente della Repubblica italiana dopo il golpe politico-giudiziario del 2011 -così Elena Donazzan, responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia e assessore al Lavoro della Regione del Veneto- prepariamoci alla mobilitazione generale, a manifestare di fronte a Palazzo Montecitorio nel giorno della fiducia al governo giallorosso. Io ci sarò, al fianco di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, per dire no a questo esecutivo creato a tavolino per arginare la destra, per privare il Popolo del suo sacrosanto diritto ad esprimersi: una scelta scellerata che arrecherà danno alle Regioni del Nord e alle nostre imprese e riconsegnerà l’Italia nelle mani di chi ha perso le elezioni, a tutela degli interessi dei burocrati europei e delle banche, degli speculatori internazionali e delle agenzie di rating, delle lobby dell’accoglienza e dei trafficanti di esseri umani del Mediterraneo».