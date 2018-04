Elezioni amministrative 2018: Impegno civile e Futura Sinistra insieme al sindaco Manildo

TREVISO Impegno Civile e Futura Sinistra insieme a sostegno del candidato sindaco Giovanni Manildo. "L’unica cosa che ci sta a cuore è il bene della nostra città - fanno sapere congiuntamente i due partiti - Abbiamo lavorato con impegno e siamo convinti di poter fare ancora di più grazie all’apporto dei cittadini e alla prospettiva del futuro. Impegno Civile e Futura Sinistra si presenteranno insieme a sostegno della conferma del sindaco di Treviso Giovanni Manildo per dimostrare che è possibile una sinistra forte responsabile che vuole impegnarsi e non rifugiarsi nelle semplice testimonianza. Non etichette di partito ma le persone al servizio della città. Alla base di questa unione l’impegno civico che è caratteristico di tutti coloro che lavoreranno con noi". DI questo gruppo dovrebbero far quindi parte Cabino, Grassiglio, Serri, Franchin, Ruggieri, Negro, Casagrande, Rupeni e Dalla Pozza.