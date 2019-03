Vittorio Veneto: Alessandro De Bastiani candidato sindaco per Rinascita Civica

Carissime e Carissimi Vittoriesi,

Ci chiamiamo Rinascita Civica. Siamo un gruppo nuovo e plurale, composto da persone di tutte le età, con sensibilità e provenienze diverse, ma con una medesima visione circa il futuro di Vittorio Veneto. In questi ultimi anni abbiamo seguito con passione e con preoccupazione le vicende della nostra amata città. Invitiamo le cittadine ed i cittadini di Vittorio Veneto a sostenerci e a prendere parte ad un’avventura entusiasmante. Il nostro grande obiettivo è rendere nuovamente Vittorio Veneto una città attrattiva, invertendo la tendenza al declino. Ma lo possiamo fare solo insieme a tutti Voi. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato per stilare un ambizioso programma elettorale, ed abbiamo convenuto che Alessandro De Bastiani sia la persona più adatta a rappresentarci e a concretizzare il nostro progetto. Una figura conosciuta ed apprezzata in Città; una persona dalla lunga esperienza, che coordinerà, guiderà e farà crescere il gruppo di Rinascita Civica nei prossimi anni, con l’obiettivo di tradurre il nostro programma in realtà. In questo risiede la novità e se vogliamo anche il fascino dell'impresa: non vogliamo essere la sommatoria di singole liste raffazzonate per scopi elettorali, bensì costruire un nuovo strumento civico, al di fuori dei partiti. Con un orizzonte focalizzato sulle prossime elezioni e sui prossimi cinque anni di amministrazione, ma capace di andare ben oltre.

Abbiamo già molte idee. Ad esempio, crediamo sia necessario fare dei numerosi edifici vittoriesi sfitti, inutilizzati e/o dismessi una risorsa per offrire a prezzi convenienti spazi per abitare e per aprire nuove attività materiali e immateriali. Crediamo sia necessario affrontare le criticità ambientali con decisione, e vogliamo preservare la bellezza del tessuto urbano con un nuovo Piano per l’Assetto del Territorio, la cui assenza sta provocando conseguenze nefaste per i cittadini. Crediamo che parole d’ordine quali “stop ai supermercati” e “consumo del territorio tendente a zero” debbano essere le basi irrinunciabili del nuovo Piano. Crediamo sia necessario promuovere un’urgente mobilitazione per difendere l'ospedale, ed agire per potenziare l'asilo nido, la casa di riposo, i servizi di prevenzione e sociali. Crediamo sia necessario valorizzare e coinvolgere le migliori energie associative in campo culturale, sociale e produttivo, soprattutto turistico. Crediamo che questo e molto altro sia necessario per avere una città più popolata, più giovane, più verde, meglio servita, più sana e solidale. Dove attuali e futuri Vittoriesi possano vivere bene. Crediamo che il coinvolgimento e la partecipazione siano la strada maestra da seguire per raggiungere questi obiettivi e perseguirne degli altri. Perché una cittadinanza ascoltata si rende responsabile, e sa proporre idee nuove vigilando sulle azioni dell’amministrazione. Rinascita Civica è uno strumento per dare fiducia ai cittadini, e si impegna a creare nuovi spazi di partecipazione cittadina per definire, migliorare e realizzare i progetti che vogliamo portare avanti nelle diverse tematiche. Crediamo sia quindi necessario lasciarci alle spalle le insoddisfacenti e sorde amministrazioni guidate da Lega e PD, ed investire su un altro modo di governare la città, fondato sulla trasparenza e partecipazione, su un nuovo rapporto fra cittadini e istituzioni, sull'impegno a perseguire l’interesse generale e non quello di poche, a volte pochissime persone. Intendiamo lanciare un ciclo di incontri con la cittadinanza, per raccogliere le idee e i suggerimenti dei Vittoriesi, al fine di arricchire ulteriormente il programma che presto avremo modo di esporre nei dettagli. Chiediamo quindi l'apporto e la partecipazione di chi crede che la nostra città possa rinascere. Tutti insieme, con fiducia!