Elezioni comunali a Castelfranco: Maria Gomierato si candida a sindaco

Già sindaco di Castelfranco Veneto in passato, e cofondatrice di Dallan Spa insieme all'ing. Sergio Dallan, Maria Gomierato è la nuova candidata sindaco per la lista “Noi, la civica” che gode dell'appoggio dell'attuale consigliera comunale Grazia Azzolin. «Con la serietà, la concretezza e l'accoglienza che mi hanno sempre contraddistinta, sollecitata da molti cittadini, ho deciso di rientrare nella politica attiva per scrivere un nuovo capitolo dell'amministrazione cittadina. Siamo alla fase di riapertura dopo un periodo difficile, giorni che hanno messo tutti alla prova» dichiara Gomierato.

«Questa fase è una nuova grande sfida e inizia ora. Dobbiamo affrontare una ripartenza che ci deve trovare uniti, costruttivi, aperti alla collaborazione con tutti coloro che hanno delle buone idee per far rinascere Castelfranco Veneto. In campo devono esserci le nostre forze migliori - continua l'ex sindaco - Da parte mia metterò a disposizione il grande amore che ho per la mia città, un impegno risoluto per tutti coloro che stanno soffrendo per il lavoro e la salute e, non ultima, una esperienza decennale da sindaco. So che oggi può essere utile, accompagnata dalla determinazione e capacità di tante persone che hanno deciso che è giunto il momento di dare un diverso futuro alla nostra città. Nel nostro slancio ci sarà l’impegno per dare delle risposte immediate ma, nel contempo, anche l'energia e la passione per un progetto nuovo».

«"Castelfranco Riparte" è un motto perfetto, la parola d’ordine giusta, perché ripartire con determinazione fa superare ogni difficoltà. Bisogna cambiare pagina, rimettere in moto una città che vuole ritornare protagonista in un territorio di enorme importanza nel Veneto centrale. Come in tutte le grandi avventure che si rispettino, non sarò da sola in questo cammino: mi affiancherà, con la sua Lista Civica, Grazia Azzolin, Consigliere indipendente nel nostro Comune, per condividere il mio percorso e sostenermi come candidata sindaco di Castelfranco Veneto. Insieme, in una vera unione civica, capace di reagire al presente e di progettare il futuro» conclude Maria Gomierato..