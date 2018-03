Elezioni Comunali 2018, scelta eclatante per la Lega: in arrivo la lista Zaia-Gentilini

TREVISO Gentilini torna nella Lega Nord. Non proprio, o forse si. Ciò che però sembra ormai abbastanza appurato è che il Carroccio sia interessato a presentare una sorta di seconda lista della Lega Nord alle prossime elezioni comunali di Treviso. Oltre infatti alla lista ufficiale per Mario Conte sindaco, le ultime news politiche dalla Marca danno in fase più che mai avanzata le trattative per creare la 'super lista' "Zaia e Gentilini per Treviso".

Nel caso andasse in porto il progetto, nato quasi all'improvviso e decollato in pochissimi giorni, il centrodestra trevigiano avrebbe infatti a disposizione, come riporta "il Gazzettino", un bacino di voti immenso, forse ben pià che il centrosinistra con a capo l'attuale sindaco Giovanni Manildo. Il richiamo del nome del Governatore e dello "Sceriffo" è difatti noto, tanto che per alcuni sarebbe persino più forte della lista ufficiale di Conte. Vada come vada, la Lega Nord ha però dimostrato come, ancora una volta, l'ex primo cittadino trevigiano sia fondamentale per il futuro politico della città nonostante la veneranda età.