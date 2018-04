Elezioni comunali: Articolo Uno - Movimento Democratico e Progressista sta con Manildo

TREVISO L’assemblea provinciale trevigiana di Articolo Uno – MDP, riunita venerdì per verificare l’impegno da assumere nell’ambito delle Elezioni Amministrative del prossimo 10 giugno, ha concordato all’unanimità l’importanza che ci sia in tutti i Comuni al voto un impegno forte e deciso finalizzato a sostenere candidati che sostengano istanze sociali e progressiste in antitesi alla destra.

In questo solco MDP a Treviso sosterrà la ricandidatura a Sindaco Giovanni Manildo, in quanto "candidatura più autorevole per evitare che forze di destra come la Lega Nord ritornino a governare la città. Rappresentiamo cittadine e cittadini che attendono un impegno ancora maggiore rispetto a quello fino ad ora profuso dal Sindaco in tutti quegli ambiti secondo noi fondamentali: tutela dell’ambiente, attenzione alle fasce più deboli della popolazione, valorizzazione delle periferie, l’impegno a garantire la sicurezza urbana, impedire il consumo di suolo, favorire mobilità e viabilità sostenibile anche in relazione al progetto della cittadella della salute. MDP auspica che tutte le forze di sinistra ed i cittadini che ai valori progressisti e di solidarietà credono, sostengano fin dal primo turno la ri-candidatura di Manildo a Treviso e, nel resto della provincia, di quei candidati che questi valori rappresentano in modo unitario".