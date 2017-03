Progetto Casale Futura: il candidato sindaco sarà ancora una volta Stefano Giuliato

CASALE SUL SILE Il movimento "Casale Futura" non ha dubbi: l'unico possibile candidato per le prossime elezioni comunali può essere solo l'attuale sindaco Stefano Giuliato. L'annuncio è arrivato durante una conferenza stampa indetta nelle scorse ore a Casale sul Sile.

"I primi cinque anni di amministrazione ci hanno resi ancora più determinati nel voler creare un tessuto sociale accogliente, una comunità capace di cogliere i bisogni di ciascuno e di dare risposte concrete. Abbiamo avuto la conferma che le scelte di un’amministrazione comunale non possono prescindere da valori fondamentali quali lo sviluppo sostenibile, il bene comune, la partecipazione di tutti alla vita e alla cosa pubblica, il sostegno alla persona. Questi sono i punti di riferimento che ci hanno guidato fino a qui. Ed è su queste stesse basi che intendiamo continuare ad occuparci della nostra comunità in vista delle prossime elezioni". La lista civica dovrà vedersela con avversari molto agguerriti e per questo "Casale Futura" sta puntando su programmi a lungo termine capaci di innovare ciò che è stato iniziato in questa prima amministrazione, per cercare di fare ancora di più per il comune nel corso dei prossimi anni.