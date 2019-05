San Zenone: la Lega svela i candidati alle prossime elezioni comunali

Mercoledì sera, 8 maggio, presso il tendone degli alpini di Liedolo, frazione di San Zenone degli Ezzelini, si è tenuta la prima presentazione del programma amministrativo proposto dal candidato sindaco del Carroccio, Alain Tommasi.

Una serata che ha visto una sentita partecipazione dei cittadini locali interessati di conoscere le linee programmatiche per il territorio. «Seguiamo la linea del nostro movimento, un programma chiaro con poche promesse ma per questo realizzabile, focalizzato sulle tematiche particolarmente sentite dai cittadini, tra le quali: il problema della sicurezza e la valorizzazione del territorio a 360 gradi» dichiara Tommasi. Le prossime date d’incontro saranno: il 15 maggio alle 20.45 in Villa Rubelli a Sopracastello e alla stessa ora il 16 maggio nella frazione di Ca’ Rainati presso le scuole elementari. I nomi degli altri candidati sono: Ever Gheno, Stefano Serafin, Giuseppe Fietta (questo è il più giovane ha 24 anni), Walter Slongo, Regina Raccanelli, Claudia Forese, Cristian Marostica, Vito Tagliente, Elisa Giacoboni, Claudio Daminato, Alex Borsato, Manuela Facchin.